الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط كمية من البانيه ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية في البحيرة

الحملة التموينية
الحملة التموينية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية.

ضبط تاجر تموينى تصرف فى كمية من السلع التموينية

أسفرت الحملات بمركزى دمنهور ورشيد، عن ضبط تاجر تموينى تصرف فى كمية من السلع التموينية وكمية من السجائر والأسمنت مجهولة المصدر بالإضافة لضبط محل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط طن أسمنت مجهول المصدر وكمية من البانية

وبمركزى الرحمانية ووادى النطرون تم ضبط 4000 لتر سولار وبنزين داخل عهدة باطنية غير مرخصة وسيارة محملة 4000 لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء، وبحملات مماثلة بمركزى بدر والمحمودية تم ضبط طن أسمنت مجهول المصدر وكمية من البانية ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية بالاضافة لضبط 30 شيكارة كيماوي تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن

كما تمكنت إدارة تموين الدلنجات من ضبط مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و3 مخابز لتصرفهم فى51 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وضبط مخبز قام بتجميع كمية من الدقيق البلدى لتحقيق أرباح غير مشروعة و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لتوقفها عن الإنتاج بدون إذن مسبق، أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال المخالفين.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الداخلية مديرية والتجارة برئاسة حملات

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

القضاء الأعلى يكشف حقيقة استقالة المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

منوعات

المزيد

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

المزيد
الجريدة الرسمية