ضبط كمية من البانيه ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية.

ضبط تاجر تموينى تصرف فى كمية من السلع التموينية

أسفرت الحملات بمركزى دمنهور ورشيد، عن ضبط تاجر تموينى تصرف فى كمية من السلع التموينية وكمية من السجائر والأسمنت مجهولة المصدر بالإضافة لضبط محل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط طن أسمنت مجهول المصدر وكمية من البانية

وبمركزى الرحمانية ووادى النطرون تم ضبط 4000 لتر سولار وبنزين داخل عهدة باطنية غير مرخصة وسيارة محملة 4000 لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء، وبحملات مماثلة بمركزى بدر والمحمودية تم ضبط طن أسمنت مجهول المصدر وكمية من البانية ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية بالاضافة لضبط 30 شيكارة كيماوي تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن

كما تمكنت إدارة تموين الدلنجات من ضبط مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و3 مخابز لتصرفهم فى51 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وضبط مخبز قام بتجميع كمية من الدقيق البلدى لتحقيق أرباح غير مشروعة و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لتوقفها عن الإنتاج بدون إذن مسبق، أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال المخالفين.



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