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أستاذة في الأزهر توضح حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي

حكم الشرع في زواج
حكم الشرع في زواج المسلمة السنية من الشيعي،فيتو

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إنه يجوز الزواج بين المختلفين في المذهب الفقهي ما دام لا يوجد مغالاة فيه.

أستاذة في الأزهر توضح حكم زواج المسلمة السنية من الشيعي

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه يجوز زواج المُسلمة السُنية من المُسلم الشيعي غير المغالي فى مذهبه العقائدي، فعقد الزواج في نفسه، لا شيء فيه لأن الخلاف هنا فقهي.

وأشارت إلي أنه يجوز للمُسلمة السُنية الزواج من الشيعي المُعتدل، وهو الذي يكون الخلاف بينه وبين أهل السُنة فقهيا فقط، وليس هناك خلاف في العقيدة؛ ولذلك لا ننصح بزواج المُسلمة السُنية من الشيعي المُغالى الذي يُخالف أهل السُنة في العقيدة.

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هل يجوز زواج مسلم شيعي من فتاة مسلمة سنية

ومن جانبه  قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن الشيعة نوعان؛ نوع معتدل وآخر مغالٍ، فالمعتدل الخلاف بينه وبين أهل السنة فقهي فقط، أما المغالي فالخلاف بينه وبين أهل السنة عقدي.

وأضاف "جمعة"، فى إجابته عن سؤال “هل يجوز زواج مسلم شيعي من فتاة مسلمة سنية؟”، أن هذا حسب البلاد والعباد والثقافات أما العقد فى ذاته فلا شيء فيه، فيجوز للمرأة السنية الزواج من الرجل الشيعي المعتدل الذي بيننا وبينه خلاف فقهي فقط، منوهًا بأن كثيرًا من الدول العربية يعيش فيها السنة والشيعة في بيت واحد ويتزوجون من بعضهم البعض.

وأشار إلى أنه "لا ننصح بزواج المرأة السنية من الرجل الشيعي المغالي الذي يختلف بيننا في العقيدة، فهذا يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية.

هل يجوز الزواج بين المرأة السنية والرجل الشيعي


ومن جانبه تلقى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سائل يقول"هل يجوز الزواج بين المرأة السُنية والرجل الشيعي؟".

وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن الشيعة نوعان: نوع معتدل وآخر متطرف عقائديا، ناصحًا بعدم الزواج من شيعي مادام الخلاف عقائديًأ، حتى لا يحدث الطلاق، وينفر كل منهما من الآخر.

وتابع": لو هناك خلاف فقهي يجوز الزواج، مضيفا أن الكثير في الدول العربية "سني وشيعي" يتزوجون مادام الخلاف فقهيا فقط لكن مادامت عقيدته مخالفة لأهل السنة يفضل عدم الزواج.

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