ضبط 1000 لتر سولار داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وتم تنفيذ عدة حملات وبمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية أسفرت بمركز ايتاى البارود بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطرى والرقابة والمتابعة بالمحافظة أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة ثانى اكسيد الكربون المسال المستعمل لطفايات الحريق غير حاصل علي السجل الصناعي وتم التحفظ على كمية قدرها 10طن من جير الكربون و2000 لتر ثاني أكسيد الكربون المسال و50 اسطوانة ثاني أكسيد الكربون المسال كمنتج نهائي بالإضافة لضبط مصنع اعلاف لحيازته 5 طن مولاس مجهول المصدر بالاضافة لضبط 150 عبوة من شحوم السيارات مجهولة المصدر و300 كيلوجرام أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بالاضافة لضبط 11 طن أعلاف مجهولة المصدر و3 طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص و2 طن كبريت زراعى تم طمس بياناتهم مما يعد غشًا تجاريًا لجمهور المستهلكين و1000لتر سولار تم تجميعهم داخل مصنع بدون ترخيص.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

