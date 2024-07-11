نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهات متوازنة للفرق المشاركة وعلى رأسها الأهلي وبيراميدز.

القرعة أسفرت في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي مع الفائز من المريخ جوبا من جنوب السودان مع جورماهيا الكيني.

أما بيراميدز فسيكون في مواجهة نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي حال تأهله للدور التمهيدي الثاني.

وجاءت باقي نتائج القرعة كالتالي:

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

كما يشارك 59 ناديًا من 47 دولة في دوري أبطال إفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديًا تمثل 41 دولة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وانطلقت قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025، اليوم الخميس في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي، فيتو

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا

وتذاع قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة كاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.