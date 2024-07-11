الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

قرعة دوري أبطال إفريقيا
قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، فيتو

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهات متوازنة للفرق المشاركة وعلى رأسها الأهلي وبيراميدز.

القرعة أسفرت في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي مع الفائز من المريخ جوبا من جنوب السودان مع جورماهيا الكيني.

 أما بيراميدز فسيكون في مواجهة  نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي حال تأهله للدور التمهيدي الثاني.

وجاءت باقي نتائج القرعة كالتالي:

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

كما يشارك 59 ناديًا من 47 دولة في دوري أبطال إفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديًا تمثل 41 دولة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

وانطلقت قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025، اليوم الخميس في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي، فيتو

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 

وتذاع قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة كاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي. 

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاهلي وبيراميدز الأهلي الزمالك والمصري البورسعيدي الزمالك والمصري المصري البورسعيدي بطولة دوري أبطال أفريقيا بتوقيت القاهرة بورسعي بطولة الكونفدرالية

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، تعرف على منافس بيراميدز في الدور التمهيدي الأول والثاني

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

بمشاركة الزمالك والمصري، نتائج قرعة الكونفدرالية لموسم 2024-2025

الكونفدرالية، تعرف على خصم الزمالك في دور الـ32

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

طلب إحاطة للحكومة بشأن غموض رؤية الخروج من أزمة الطاقة

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 11 جنيهًا في سوق العبور

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية