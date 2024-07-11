الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

سعر القصدير
سعر القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير حوالي 25 ألفًا و806 دولارات للطن، اليوم، في البورصات العالمية. 

أسعار القصدير اليوم الخميس 

القصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزأين في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2)، الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

القصدير، فيتو 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

أسعار القصدير اليوم الخميس اسعار القصدير القصدير

مواد متعلقة

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس 11-7-2024

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

لم يمهله القدر كثيرا، أحمد شوبير من "سلطان زماني" إلى الخروج الكبير

حملات مكثفة واجتماعات متواصلة منذ تكليف خالد سعيد محافظا للإسكندرية

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

الكهرباء: أزمة تخفيف الأحمال في طريقها للحل بصورة نهائية

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

منوعات

المزيد

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن التقرب إلى الله (فيديو)

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

المزيد
الجريدة الرسمية