تكثيف حملات النظافة بشوارع وميادين دمنهور

طالب محمد نعمة كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، باستمرار تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، وذلك ضمن خطة العمل قطاع النظافة والتجميل، في إطار الاستجابة لتوجيهات الدكتورة عازر جاكلين محافظ البحيرة.

وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور على أهمية جانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة، مشددًا على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول وعدم السماح بوجود اى تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق والأماكن الحيوية.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم

وتشهد أحياء مدينة دمنهور على مدار اليوم حملات نظافة مكثفة، من العاملين بالنظافة وماكينة التنظيف وذلك تحت إشراف أحمد بركات نائب رئيس المدينة، حيث يتم العمل على رفع المخلفات وتراكمات القمامة والأتربة بالشوارع والميادين داخل نطاق المركز والمدينة، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.