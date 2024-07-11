ضبط 16200 عبوة عصائر داخل مصنع بدون ترخيص بدمنهور 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة تجارة السوق السوداء وحفاظا على أرواح المواطنين من البضائع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر تأكيدا على هيبة الدولة.

وتم تنفيذ عدة حملات تموينية وذلك بمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية منها بمركز دمنهور أسفرت عن ضبط 16200 عبوة عصائر و4 جركن مكسبات طعام و6 زجاجات ألوان صناعية و2 شيكارة سكر وعبوات فارغة داخل مصنع بدون ترخيص وتحررت المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

مراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.