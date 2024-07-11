الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 16200 عبوة عصائر داخل مصنع بدون ترخيص بدمنهور 

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة, فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة تجارة السوق السوداء وحفاظا على أرواح المواطنين من البضائع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر تأكيدا على هيبة الدولة.

وتم تنفيذ عدة حملات تموينية وذلك  بمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية منها بمركز دمنهور  أسفرت عن ضبط 16200 عبوة عصائر و4 جركن مكسبات طعام و6 زجاجات ألوان صناعية و2 شيكارة سكر وعبوات فارغة داخل مصنع بدون ترخيص   وتحررت المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 

مراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع 

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بالبحيرة التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية السوق السوداء ارواح مدن

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

طلب إحاطة للحكومة بشأن غموض رؤية الخروج من أزمة الطاقة

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 11 جنيهًا في سوق العبور

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية