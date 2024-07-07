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محافظات

محافظ أسوان الجديد يتسلم مهام عمله من اللواء أشرف عطية (صور)

محافظ أسوان الجديد
محافظ أسوان الجديد والمحافظ السابق

 وصل الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجديد إلى مبنى ديوان عام المحافظة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السابق حيث تم تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم بين محافظ أسوان الجديد والسابق لمختلف الملفات التنموية والخدمية الخاصة بالمحافظة، فضلًا عن الإطلاع على ما تم تنفيذه من المشروعات فى مختلف قطاعات العمل العام، علاوة على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتى تشهد ملحمة كبيرة وغير مسبوقة من الإنجازات المتتالية خلال الفترة الحالية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى.

 

محافظ أسوان يعرب عن سعادته لتوليه المسئولية 

 وأعرب الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته البالغة لتوليه مسئولية هذه المحافظة العريقة والتى يعكس أهلها صفات الشخصية المصرية الأصيلة بسماحتها وطيبتها وبشاشة الوجوه والقلوب العامرة بالحب والصدق والأمانة والإخلاص مع تفردهم بحسن إستقبال الزائرين والضيوف من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ستكون منهاج عمل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وبذل كافة الجهود لخدمة المواطن الأسوانى، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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