الخميس 11 يوليو 2024
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عقارات

جولة لوزير الإسكان بمشروعات مدينتي دمياط والمنصورة الجديدتين

شريف الشربيني، فيتو
شريف الشربيني، فيتو

يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بجولة موسعة لتفقد المشروعات التنموية بمدينتي دمياط والمنصورة الجديدتين، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.

أعلنت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح قطع أراضي بنظام التخصيص المباشر.

وأكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر عدد (٣) قطع بمساحات مختلفة، بنظام التخصيص المباشر بأنشطة متنوعة (تجاري & حضانة& تجاري اداري سكني).

وتضم قطعة ارض رقم (٨) بلوك (٢٥٠٣٦) بالحي الترفيهي بمساحة (١٥٢٣ متر مربع) بنشاط (تجاري، إداري، سكني)، بسعر تقديري (١٨٦٠٥ جنيهات) للمتر، ومدة تنفيذ المشروع(٣) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض،  والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٣٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (بدروم +أرضي+٣ أدوار متكرر) مع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة،والالتزام باشتراطات الدفاع المدني، والردود الأمامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م). 

وأشار إلى طرح قطعة أرض رقم (١٣) بلوك (١٧٠٨٤) بالإسكان العائلي بالحي الثالث بمساحة (٨٠٠ متر مربع) بنشاط (حضانه) بسعر تقديري (١٣٦٢٥ جنيها) للمتر، ومدة تنفيذ المشروع (٣) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض،  والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٣٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (أرضي + اول ولا يسمح بعمل بدروم )، مع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة،والالتزام باشتراطات الدفاع المدني، والردود الأمامي (٦ م)، والجانبي والخلفي (٦ م) يتم أيضا الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، والالتزام بالشروط الخاصة بالدفاع المدني الالتزام بالشروط الخاصة بمديرية الشئون الاجتماعية وشئون البيئة. 

وأكد على طرح  قطعة أرض رقم (٣١) بلوك (١٧٠١٤)بالاسكان العائلي بالحي الثالث بمساحة (٢١٩٣ متر مربع) بنشاط (تجاري) بسعر تقديري (٢٦٠٨٠ جنيها) للمتر، ومدة تنفيذ المشروع(٣) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٤٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (بدروم +٢ دور متكررة)، والردود الأمامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م)، يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

كما أضاف المهندس "أحمد رشاد" أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقا للاشتراطات والتفاصيل المذكورة بكروت التوصيف المرفقة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق الاسكان العائلي المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عمرو خطاب المهندس أحمد عمران المهندس شريف الشربينى

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