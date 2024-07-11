جمعية مستثمري العاشر من رمضان تناقش فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية في ليبيا

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبي - المصري برئاسة المستشار مختار عمار القلعي، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس؛ لمناقشة فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية بصفة عامة ومدينة العاشر على وجه الخصوص في دولة ليبيا الشقيقة.

وترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أبرزهم الدكتور محيي حافظ والدكتور صبحى نصر والمهندس حمدى عتمان نواب رئيس مجلس الإدارة وأيمن رضا الأمين العام للجمعية، والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والدكتورة هدى جلال يسى رئيس لجنة الصناعة والاستثمار، والمهندسة إنجي إدوارد والدكتور محمد الغندور والمهندس توفيق عبدالحميد والمهندس مصطفى جمال والدكتور احمد عبدالحليم، والمهندس محمود سلطان، أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية بالاضافة الى عدد 60 شركة من اعضاء الجمعية.

زيادة فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية مصر وليبيا

رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور مؤكدا على ضرورة تعزيز دعم التواصل المستمر مع الأشقاء فى ليبيا وزيادة فرص الشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.



كما حضر الإجتماع عدد من المسئولين، على رأسهم المهندس علي زين العابدين نائب رئيس لجنة الصناعة والاستثمار وعضو مجلس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس مجلس أمناء مدينة بدر، وعدد من أعضاء مجلس أصحاب الاعمال الليبي ؛ وذلك من أجل عرض ومناقشة سُبل المشاركة في معرض صنع في مصر لأول مرة على الأراضي الليبية ضمن خطة دولة ليبيا الشقيقة لإعادة الإعمار هناك في الفترة من 21 – 24 سبتمبر 2024 بليبيا.

دعم ليبيا غير محدود للصناعة المصرية

استهلت الدكتورة هدى جلال يسى رئيس لجنة الصناعة والاستثمار، حديثها بالتأكيد عن أن تولي كامل الوزير منصب وزير الصناعة أمر طيب من شأنه أن يكسر كل القيود الموجودة حاليا على الصناعة ويساهم في زيادة فرص التنافس، مشيرة إلى أن دعم ليبيا غير محدود للصناعة المصرية، وأن السوق الليبي فرصة غير عادية للصناعة المصرية، قبل أن تؤكد على أن "أقوى رجل أعمال هو أسرع رجل أعمال في استغلال الفرص"، في إشارة إلى أن التوقعات بمشاركة كبيرة في معرض صنع في مصر بدولة ليبيا، وأن المعرض فرصة كبيرة للصناعة ومصانع مدينة العاشر من رمضان لعرض منتجاتها في سوق جديد يستوعب الجميع.

من جانبه، أوضح الدكتور مختار القلعي نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - المصري، أن المجلس جهة تتبع وزير الاقتصاد في ليبيا بصورة مباشرة، وأن أول الأهداف هي إقامة معرض مصري على الأراضي الليبية للتعريف بالمنتج المصري وجودته، مشيدا بالنهضة العمرانية التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة القطاعات، وأن ذلك مبعث فخر لكل العرب.

وأشار الدكتور مختار القلعي نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - المصري، إلى أن معرض صنع في مصر سيقام في دولة ليبيا خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر المقبل؛ للتعريف بالصناعات وفتح أسواق جديدة للصناعات المصرية في ليبيا.

وأشار إلى أن المجلس لديه اتفاقيات مسبقة مع اتحاد المستثمرات العرب للتعاون في جميع المجالات، وبينها المعرض بحضور رجال الأعمال وكافة الوزراء الليبيين، وهي فرصة كبيرة وأنه يتمنى أن تكون مصر في مصاف الدول التي تساهم في إعمار الأسواق الليبية، مؤكدا على رصد 120 مليار للإعمار في طرابلس وأن هناك حاليا أربعة من كبرى الشركات للإعمار في ليبيا بحجم أعمال تتخطى قيمتها 4 مليارات دولار.

وشدد نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - المصري، على أن السوق هناك يوفر فرصة للصناعات المصرية، لكن صاحب المنتج هو الأقدر على التعريف به، يهمنا أن المعرض يستوطن وينجح في ليبيا والسوق الليبي، قبل أن يشير إلى أنه قد تم تخصيص منطقة صناعية في طرابلس لتوطين الصناعات المصرية، وهي أول مرة تمنح لدولة عربية في ليبيا، وسط أمنيات بأن يتم استغلال الفرصة وأن يكون المعرض بوابة للدخول إلى الأسواق الليبية ومحسن للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير العلاقات الاتجاهية والاقتصادية بين الجانبين، خاصةً وأن الفرص موجودة في ربوع ليبيا وهناك عشرات الشركات المتوقفة جاهزة ومتاحة للتشغيل والاستثمار والمشاركة هناك، حيث أن ليبيا هي الدولة الوحيدة التي لا زالت لا تطبق التأشيرات، فهناك تيسييرات واهتمام بتذليل جميع الصعوبات أمام المستثمرين المصريين.

من جهته أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أنه سيتم العمل بالتوازي بما يضمن توفير فرص للمستثمرين في الأسواق الليبية، منوهًا بأنه بمجرد ورود بيانات كاملة بشأن المعرض سيتم مخاطبة وزير الصناعة في مصر ووزير الاقتصاد في ليبيا، بدعم من الدكتور مختار القلعي نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - المصري؛ لتكون صناعات العاشر من رمضان في مصاف الشركات والمصانع الموجودة في المعرض، على أن يتم متابعة المشاركة في المعرض وحل أية معوقات بما يضمن نجاح مصانع المدينة هناك.