الخميس 11 يوليو 2024
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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن و821 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ، فيتو
موانئ، فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن. 

واكدت موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 821  شاحنة و235 سيارة وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 361 شاحنة و220 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 460 شاحنة و15 سيارة.

ميناء سفاجا 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والرياض بينما تغادر السفينتين ALCUDIA EXPRESS والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين امل والرياض، كما تم تداول 2700 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث كوين نفرتيتي، اور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2095 راكبا بموانيها اليوم الخميس 11 يوليو 2024. 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات

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