الخميس 11 يوليو 2024
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أخبار مصر

درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بالمدن

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المسجلة في الظل الساعة الواحدة طبقا للمحطات الأرصاد الجوية الرسمية.

وجاءت درجات الحرارة في الظل كالتالي: 

القاهرة 39 درجة 
الأقصر 43 درجة 
أسوان 43 درجة
الغردقة 39 درجة 
شرم الشيخ 40 درجة
أسيوط 42 درجة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

حالة الطقس غدا الخميس 11- 07- 2024 في محافظة الفيوم

وتسود أجواء شديدة الحرارة مع زيادة في نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الخميس والجمعة، حيث تصل الموجة شديدة الحرارة إلى ذروتها الخميس والجمعة. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء. 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء. 

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