محافظ القاهرة يتفقد شق الثعبان (صور)

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

كما عقد محافظ القاهرة اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذى لشق الثعبان ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذيين وبعض مستثمري منطقة شق الثعبان الإجراءات اللازمة للإسراع بعملية تطوير المنطقة والمشاكل التي يواجهها المستثمرين للعمل على حلها.

كما ناقش محافظ القاهرة مع مستثمري شق الثعبان مقترحاتهم لتطوير العمل بالمنطقة، ومجهودات الدولة في تذليل ما يواجهونه من صعوبات.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات التي تعيق عملية التطوير وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قطعت شوطًا طويلا في إجراءات تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة لتحقيق الاستقرار.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وجيهان جادو رئيس حي طرة، وعميد ماجد فوزي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان وإحداث نقلة كبيرة بها حيث تم إنشاء بوابتين امامية وخلفية وعمل لاند سكيب لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية، كما تم الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات ٨٨ مصنع فيه،كما تم تطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحى واحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجاري توصيل شبكة الإنترنت الأرضي للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين، كما سيتم رصف ١٥ كم للطرق الداخلية بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إنشاء طريق يصل من الأوسطى لمدخل شق الثعبان بطول ٧ كم وإنشاء منطقة تشوين على مساحة ٦٢ ألف و٥٠٠ م2 لتكون مركز لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام ومنع تواجدها على الأوتوستراد، كما يجرى إنشاء طريق أخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كم2 من وصلة الأوسطي حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام، كما سيتم إنشاء طريق آخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء حتى الاوتوستراد وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن الاوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.