الكونفدرالية، تعرف على خصم الزمالك في دور الـ32
أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة الزمالك مع الفائز من مواجهة البن الإثيوبي والشرطة الكيني في دور الـ32 من البطولة.
وتم استثناء الزمالك حامل لقب الكونفدرالية من خوض الدور التمهيدي ليلعب بداية من دور الـ32 للبطولة.
ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.
ويشارك 59 ناديًا من 47 دولة في دوري أبطال إفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديًا تمثل 41 دولة.
موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
جاء ذلك خلال قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025.
القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا
تذاع قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة كاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.
جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.
فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.
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