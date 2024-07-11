الخميس 11 يوليو 2024
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اقتصاد

كامل الوزير: الحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات

جانب من اللقاء ؛
جانب من اللقاء ؛ فيتو

 عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا مع وفد مجموعة المنصور للسيارات برئاسة انكوش ارورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات لبحث مشروعات المجموعة لتصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية.
 

 

وشاهد  الوزير خلال الاجتماع عرضا تقدميا لأهم  مشروعات تصنيع السيارات ووسائل النقل المختلفة التي ستقوم بها مجموعة المنصور للسيارات وكذلك حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة التى سيتم ضخها  بهذه المشروعات الصناعية  والتي تساهم في   توطين صناعة السيارات،  بالإضافة إلى وسائل النقل الجديدة والكهربائية التي سيتم  طرحها لأول مرة في السوق المصري.

 

خطة تطوير الصناعة في مصر

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة تطوير الصناعة في مصر والعمل على توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذلك تعميق التصنيع المحلي.

 

 وأشار  إلى أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وأن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.

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