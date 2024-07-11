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أخبار مصر

معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف المؤتمر الدولي الرابع للذكاء الاصطناعي

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي دور المراكز البحثية في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة البحثية في مصر، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الباحثين على المشاركة في مختلف الفعاليات العلمية وتبادل الخبرات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العناصر البشرية بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، ينظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم رئيس المعهد ورئيس مجلس ادارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات،  بالتعاون مع المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا، المؤتمر الدولي الرابع للذكاء الاصطناعي الذي يُقام بعنوان: "الإبداع والابتكار في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات والمسؤولية المُجتمعية"، والمُقرر إقامته بالمعهد خلال الفترة من 14 - 15 يوليو الجاري.

مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف الدول العربية والأجنبية

ومن المُقرر أن يُقام على هامش المؤتمر عدد من المسابقات الطلابية للطلاب في الأعمار من 6 أعوام وحتى 18 عامًا في مجالات (الروبوت - تطبيقات الهواتف المحمولة - الغواصات الآلية -الذكاء الاصطناعي)، وذلك بحضور السفير / خليل بن إبراهيم الذوادي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية، ونُخبة من العلماء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف الدول العربية والأجنبية ومنها (كندا -المملكة العربية السعودية - المملكة الأردنية الهاشمية - سلطنة عمان - الكويت - البحرين).

وسيُلقي الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ هندسة علوم الحاسب، مُحاضرة علمية بعنوان: "العلم المفتوح نحو مزيد من التعاون والتكرار والشفافية في العملية العلمية" ‏(OPEN SCIENCE Towards a Greater Collaboration, Reproducibilty, and Transparency in the Scientific Process).

كما سيُلقي الدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق جامعة الإسكندرية محاضرة بعنوان: "مبادرة لدمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في المجالات الزراعية من خلال برنامج الزراعة الذكية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية" (An initiative to Integrate Digital Technology and AI in agricultural fields through Smart Agriculture Program of the Faculty of Agriculture, Alexandria University).

وسيُقدم الدكتور  الصيفي عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، محاضرة بعنوان: "دور التكنولوجيا والعملة الرقمية والذكاء الاصطناعي في معالجة الموازنة العامة للدولة" (The Role of Technology, Digital Currency, and AI in Treating the State’s General Budget Imbalances).

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