الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول مواجهة لوزير التعليم الجديد بالمدارس ذات الكثافات العالية (صور)

جولة الدكتور محمد
جولة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يقوم بجولة تفقدية لعدد من المدارس ذات الكثافات العالية بإدارة المرج التعليمية.

 

 وزير التربية والتعليم الجديد

وكان الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث قدم المحافظ التهنئة للوزير بمناسبة توليه حقيبة التربية والتعليم.

 

وشهد اللقاء استعراضا لطبيعة المدارس بمحافظة الوادي الجديد على أرض الواقع وطبيعة الكثافات الطلابية بالمحافظة، كما قدم اللواء محمد الزملوط عرضا تفصيليا حول أعداد المدارس والفصول الدراسية بالمحافظة فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة في سبيل تطوير العملية التعليمية بشكل مستدام.

وثمن الدكتور محمد عبد اللطيف جهود اللواء محمد الزملوط والمحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية من كافة الجوانب، مشيرا إلى أنه يستهدف خلال الفترة الحالية تحديد كافة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية داخل كل محافظة على حدة لوضع الآليات المناسبة لمواجهتها والتغلب عليها بسرعة وفعالية.

واتفق الدكتور محمد عبد اللطيف واللواء محمد الزملوط على تحديد موعد زيارة للوزير للمحافظة في أقرب فرصة للتعرف على جهود المحافظة وتفقد المدارس على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم الجديد إدارة المرج التعليمية

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلى حماس

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة أليو ديانج

محافظ الدقهلية لصاحب منفذ خضروات بدكرنس: مخبي الأسعار ليه، علشان تبيع بمزاجك؟

تجديد حبس المتهمين بحرق 5 بائعين بالبنزين في الشرابية 15 يوما

المنتخب الأولمبي يطير إلى فرنسا بعد حل أزمة التأشيرات

منوعات

المزيد

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس 11-7-2024

ارتفاع أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بتحقيق السعادة والاستقرار

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

شيخ الأزهر لنائب رئيس إندونيسيا: عالمنا الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود والخروج بصوت موحد

المزيد
الجريدة الرسمية