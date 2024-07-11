الخميس 11 يوليو 2024
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سياسة

فتح باب الترشح لانتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين، السبت

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

قررت نقابة الصحفيين فتح باب الترشح لانتخاب ٦ أعضاء  لمجلس إدارة صندوق التكافل، يوم السبت المقبل ولمدة ٣ أيام. 

ووجهت الدعوة لأعضاء صندوق التكافل، لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق  وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.
2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.
3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات وإيميلات السادة أعضاء الجمعية العمومية، الذى سيحصل عليه العضو المرشح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.
• مواعيد الترشيح أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م.

موعد الطعون والتنازلات 

كما أعلنت عن موعد التنازلات والطعون يومى 16، 17 يوليو الجاري من الساعة 10 ص إلى 3 عصرًا، على أن تُعلن الكشوف النهائية الخميس 18 يوليو.

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صندوق تكافل الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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