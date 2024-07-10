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سياسة

بالأسماء، جداول المتقدمين للجنة قيد تحت التمرين بنقابة الصحفيين (صور)

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس، عقد جلسة مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين أيام السبت 13 يوليو والأحد 14 يوليو والأربعاء 17 يوليو في تمام الساعة الرابعة مساء والخميس 18 يوليو في تمام الحادية عشر صباحًا.

تقديم الأرشيف 

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس، قد أعلنت عن موعد تقديم الأرشيف للزملاء المتقدمين للجنة تحت التمرين في شهر، استثنى المتقدمون من المحافظات. 

 

الانتقال لجدول المشتغلين 

 وكانت  لجنة القيد بنقابة الصحفيين، قد قررت فتح باب تلقي أوراق النقل إلى جدول المشتغلين بالنقابة لمن استكملوا مدتهم القانونية اعتبارًا من السبت المقبل ٢٠ أبريل الماضي  وحتى اليوم الاربعاء ١ مايو الماضي.

واعتمد مجلس نقابة الصحفيين، نتيجة لجنة القيد للانتقال إلى جدول المشتغلين، اللتان انعقدتا يومي ١١ و١٨ فبراير، وأعلنت عن أسماء المقبولين باللجنتين. 

 

وقرر مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، في يناير الماضي، إعادة إضافة فرعى "صحافة المرأة"، و"صحافة البيئة" ضمن فروع الجوائز الخاصة بعد نجاح مجلس الأمناء بالتعاون مع نقيب الصحفيين فى توفير دعم للجائزتين.

 تكريم رائدات الصحافة المصرية 

وقرر مجلس الأمناء اختيار اسم لإحدى رائدات الصحافة المصرية لإطلاقه على جائزة المرأة فى كل دورة من دورات الجائزة، تكريمًا لأسماء رائدات مهنة الصحافة.

فلسفة مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية

وشدد مجلس الأمناء على أن فلسفته فى الإبقاء على الفروع الخاصة من عدمه تعتمد على استمرار توافر التمويل لها.


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قوائم المتقدمين لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

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