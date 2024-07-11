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رئيس مدينة كفر الدوار يتابع أعمال رصف شارع المحكمة

أعمال الرصف بكفر
أعمال الرصف بكفر الدوار

 تفقد اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو ـ رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، أعمال الرصف بنطاق المدينة، وذلك خلال جولة ميدانية قام بها، شملت عددا من مناطق المدينة.

رصف شارع المحكمة بكفر الدوار بطول ٢٧٥ مترا

وتضمنت الجولة متابعة الأعمال الجارية لرصف شارع المحكمة بطول ٢٧٥ مترا بإجمالي مسطح ٢٩٠٠ متر مربع، من خلال وضع طبقة الأسفلت الرابطة، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء صفايات الأمطار، والميدة الخرسانية، وجار التجهيز لعمل الأرصفة وتركيب الانترلوك، وذلك ضمن أعمال إعادة الشئ لأصله، ومن خلال قسم الرصف بالوحدة المحلية.

تكثيف الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن

ووجه "قطاطو" بتكثيف الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، تيسيرًا على المواطنين وتسهيلًا للحركة المرورية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة الطرق، لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين، حيث من المقرر استكمال أعمال الرصف وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لها، وذلك من خلال قسم الرصف بالوحدة المحلية.

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البحيرة كفر الدوار مركز شارع المحكمة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو ميدانية جولة

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