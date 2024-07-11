الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

إخماد حريق في شقة بالقاهرة

إخماد حريق شقة سكنية
إخماد حريق شقة سكنية

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة البساتين، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح  وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى البساتين، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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