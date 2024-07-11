الخميس 11 يوليو 2024
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أخبار مصر

في اليوم العالمي للسكان، الصحة: نهدف لنشر المباعدة بين الولادات كل 5 سنوات

اليوم العالمي للسكان
اليوم العالمي للسكان

تحيي دول العالم اليوم في 11 يوليو ذكرى اليوم العالمي للسكان للتوعية بأهمية القضية السكانية وخطورة الزيادة السكانية على المجتمعات.

 اليوم العالمي للسكان

ومع ذكرى اليوم العالمي للسكان بلغ نسبة السكان في مصر أكثر من 106 ملايين نسمة بحسب الساعة السكانية.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، تستهدف زيادة معدلات الولادات الطبيعية والرضاعة الطبيعية بالتزامن مع تخفيض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات احتياج حديثي الولادة إلى دخول الحضانات، إلى جانب تحسين مخرجات وحدات حديثي الولادة وتطوير مهارات العاملين بها.

«الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل

وأوضحت أن «الألف يوم الذهبية» هي فترة الحمل، بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل، وترجع تسميتها بالـ "ذهبية" لأن أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85 % من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخصائص السكانية في مصر.

وأكدت «الألفي» أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» توفر للدولة مئات المليارات التي تُنفق نتيجة الأمراض التي تصيب الطفل إذا أهملت هذه الفترة، فضلًا عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية، وإعدادها للولادة الطبيعية، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

وأشارت إلى أن عدم الاهتمام بالطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، يجعله عرضة للتقزم وأنيميا نقص الحديد، وضعف الأداء المدرسي، الأمر الذي يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويًا، مضيفة أن البعد عن الرضاعة الطبيعية واستعمال الألبان الصناعية، يجعله عرضة للإصابة بمرض السكر، مما يكلف الدولة 25 مليار جنيه أخرى كل عام، بالإضافة إلى جعله عرضة للإصابة بالتوحد، فتتكلف الدولة 25 مليار جنيه إضافية.

ونوهت نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تضمن تنشئة طفل سليم وسوي نفسيًا، وإقناع الأم والأب والأسرة، بأهمية المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، مبينة أن الجمهورية الجديدة والاستراتيجية المصرية 2030 هدفها الأول هو بناء الإنسان المصري، بعد الأمن القومي المصري، والمشروعات الاقتصادية والزراعية التي تطلقها الدولة.

وشددت على أن الاهتمام بالألف يوم الذهبية، سيكون بمثابة هدية من مصر لجيل 2050، مشيرة إلى أهمية تنمية الوعي لدى الآباء والأمهات الجدد بدءًا من فترة ما قبل الزواج، حول كيفية تنشئة جيل سوي نفسيًا وسليم جسديًا.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل من خلال غرف المشورة الأسرية المربوطة إلكترونيًا مع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية، لضمان المباعدة بين الحمل المتعاقب من 3 إلى 5 سنوات، من خلال حصول كل الفتيات والسيدات على مشورة ما قبل وأثناء الحمل، فضلًا عن متابعتها وطفلها بعد الولادة لمدة عامين، ورعايته بمفرده لتحقيق أمنه الغذائي والتطوري والنفسي والبيئي.

وأضافت، أن المبادرة تعمل على تخفيض معدلات الولادات القيصرية من خلال تواجد الدولة وهي مساعدة الولادة والقابلات بالمستشفيات، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة لحديثي الولادة من خلال الحضانات، وتلافي الممارسات الخاطئة داخل الحضانة، والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض التي يعاني منها الطفل طوال حياته، إضافة إلى تطبيق الممارسات الصديقة للأم والطفل، وتطبيق رعاية الجلد للجلد في الساعة الأولى من الولادة “الحضن الدافىء" وإتاحة الرضاعة الطبيعية للأم من الساعة الأولى بعد الولادة وكذلك داخل الحضانة من أجل أمهات وأطفال أصحاء نفسيًا وجسديًا.

تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع

وفي ذات السياق، أكدت الألفي أهمية العمل على تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع بالمحافظة الذي بلغت نسبته 19% عام 2024، وبلغ 25 % في الأطفال دون سن الخامسة وفقا لمؤشر نفس العام، فضلا عن بلوغ نسبة الطلب غير الملبي لوسائل منع الحمل إلى 14.1%.

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