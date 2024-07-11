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رياضة

حقيقة اعتزال نجم فرنسا دوليا بعد الخروج من اليورو

فرنسا، فيتو
فرنسا، فيتو

حسم أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا وأتلتيكو مدريد، قراره بشأن مستقبله مع الديوك بعد الخروج من قبل نهائي بطولة يورو 2024.

حقيقة اعتزال جريزمان دوليا

قال جريزمان في تصريحات أبرزتها شبكة GFFN الفرنسية "لا تزال لدي الرغبة في مواصلة مشواري مع المنتخب".

وأكد النجم الفرنسي أنه لم يقدم أداء جيدا مع الديوك في انطلاقة مشوارهم بالبطولة لافتا إلى أنه حاول التأقلم على اللعب في أكثر من مركز.

ويعد أنطوان جريزمان (33 عاما) القائد الثاني لمنتخب فرنسا بعد زميله كيليان مبابي نجم ريال مدريد البالغ من العمر 25 عاما.

وبدأ جريزمان مشواره الدولي مع منتخب فرنسا في 2014 حيث سجل 44 هدفا في 135 مباراة.

ويستعد نجم أتلتيكو مدريد لمشوار فرنسا في بطولة دوري أمم أوروبا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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