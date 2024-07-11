مدرب إنجلترا: فخور باللاعبين وإسبانيا الأفضل في اليورو

عبر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن شعوره بـ"الفخر الشديد" بوصوله إلى النهائي الأول في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة" خارج البلاد، مشددا على أن فريقه جاء ليفوز بكأس أمم أوروبا في النهائي الذي سيقام الأحد المقبل أمام إسبانيا.

تصريحات ساوثجيت

وقال ساوثجيت عقب التأهل لنهائي اليورو "كانت المباريات الماضية دراماتيكية لأن الأهداف جاءت متأخرة للغاية. السبب الوحيد الذي دفعني لتولي هذا المنصب هو محاولة تحقيق النجاح لإنجلترا كأمة ومحاولة تحسين كرة القدم الإنجليزية والقدرة على قيادة الفريق إلى القمة".

وتابع "التأهل لأول نهائي في بطولة خارج أرضنا، يجعلني فخورًا للغاية، لكننا جئنا للفوز. سنلعب ضد أفضل فريق في البطولة وأمامنا يوم أقل للاستعداد (لعبت إسبانيا مباراة نصف النهائي ضد فرنسا يوم الثلاثاء)".



وأضاف "اليوم الإضافي (لراحة إسبانيا) يشكل مصدر قلق. نعلم أن ذلك كان يمثل مشكلة بالنسبة للمتأهلين للنهائي في البطولات الأخيرة، لذلك يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي يستعيد اللاعبون عافيتهم بشكل جيد".

وأكمل "بمجرد دخول اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس، ذهبوا إلى الثلج مباشرة (للتعافي البدني)، لن يكون هناك احتفال كبير بالتأهل للنهائي. عندما توليت هذا المنصب، كنت مدربا بالدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين، والآن لدي أكثر من 100 مباراة دولية وقد تعلمت الكثير في كل مرة".

وواصل "مهما كانت التجربة التي تمر بها فإنك تتعلم منها. المباراة النهائية الأخيرة كانت أول نهائي لنا في كأس أمم أوروبا، لم نفعل كل شيء بشكل جيد، لكننا سنحاول أن نكون أفضل هذه المرة".

ويرى ساوثجيت أنه "ليس من السهل" مواجهة إسبانيا من خلال الاستحواذ على الكرة وجعلهم "يركضون"، حيث "أنهم يضغطون بشكل جيد للغاية. يجب أن نكون استثنائيين مع الكرة وبدونها أيضا. لكنها مباراة نهائية. كما تعلمون بالفعل، تتوقعون أن تكون الأمور على هذا النحو. كانت إسبانيا أفضل فريق ونحن بدأنا في إظهار أفضل نسخة لنا ".

وعن إنجلترا، قال "أنا راضٍ جدا عن ما قدمناه حتى الآن، أعتقد أنه مر وقت طويل منذ أن استحوذ فريق إنجليزي على الكرة بنسبة 60%، خاصة ضد هولندا".

كما أشاد بأولي واتكينز، صاحب هدف الفوز في الرمق الأخير رغم نزوله بديلا، قائلا إنه "يتدرب كل يوم وكان جاهزا لاستغلال الوقت الذي سيشارك فيه" بغض النظر عن مدى "الإحباط" الذي كان سيسببه له إذا لعب 20 دقيقة فقط حتى الآن في البطولة.