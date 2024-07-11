الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب إنجلترا: فخور باللاعبين وإسبانيا الأفضل في اليورو

ساوثجيت، فيتو
ساوثجيت، فيتو

عبر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن شعوره بـ"الفخر الشديد" بوصوله إلى النهائي الأول في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة" خارج البلاد، مشددا على أن فريقه جاء ليفوز بكأس أمم أوروبا في النهائي الذي سيقام الأحد المقبل أمام إسبانيا.

تصريحات ساوثجيت 

وقال ساوثجيت عقب التأهل لنهائي اليورو "كانت المباريات الماضية دراماتيكية لأن الأهداف جاءت متأخرة للغاية. السبب الوحيد الذي دفعني لتولي هذا المنصب هو محاولة تحقيق النجاح لإنجلترا كأمة ومحاولة تحسين كرة القدم الإنجليزية والقدرة على قيادة الفريق إلى القمة".

وتابع "التأهل لأول نهائي في بطولة خارج أرضنا، يجعلني فخورًا للغاية، لكننا جئنا للفوز. سنلعب ضد أفضل فريق في البطولة وأمامنا يوم أقل للاستعداد (لعبت إسبانيا مباراة نصف النهائي ضد فرنسا يوم الثلاثاء)".


وأضاف "اليوم الإضافي (لراحة إسبانيا) يشكل مصدر قلق. نعلم أن ذلك كان يمثل مشكلة بالنسبة للمتأهلين للنهائي في البطولات الأخيرة، لذلك يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي يستعيد اللاعبون عافيتهم بشكل جيد".

وأكمل "بمجرد دخول اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس، ذهبوا إلى الثلج مباشرة (للتعافي البدني)، لن يكون هناك احتفال كبير بالتأهل للنهائي. عندما توليت هذا المنصب، كنت مدربا بالدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين، والآن لدي أكثر من 100 مباراة دولية وقد تعلمت الكثير في كل مرة".

وواصل "مهما كانت التجربة التي تمر بها فإنك تتعلم منها. المباراة النهائية الأخيرة كانت أول نهائي لنا في كأس أمم أوروبا، لم نفعل كل شيء بشكل جيد، لكننا سنحاول أن نكون أفضل هذه المرة".

ويرى ساوثجيت أنه "ليس من السهل" مواجهة إسبانيا من خلال الاستحواذ على الكرة وجعلهم "يركضون"، حيث "أنهم يضغطون بشكل جيد للغاية. يجب أن نكون استثنائيين مع الكرة وبدونها أيضا. لكنها مباراة نهائية. كما تعلمون بالفعل، تتوقعون أن تكون الأمور على هذا النحو. كانت إسبانيا أفضل فريق ونحن بدأنا في إظهار أفضل نسخة لنا ".

وعن إنجلترا، قال "أنا راضٍ جدا عن ما قدمناه حتى الآن، أعتقد أنه مر وقت طويل منذ أن استحوذ فريق إنجليزي على الكرة بنسبة 60%، خاصة ضد هولندا".

كما أشاد بأولي واتكينز، صاحب هدف الفوز في الرمق الأخير رغم نزوله بديلا، قائلا إنه "يتدرب كل يوم وكان جاهزا لاستغلال الوقت الذي سيشارك فيه" بغض النظر عن مدى "الإحباط" الذي كان سيسببه له إذا لعب 20 دقيقة فقط حتى الآن في البطولة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ساوثجيت منتخب الأسود الثلاثة منتخب إنجلترا

مواد متعلقة

من بوابة إسبانيا، هاري كين يحلم بالقضاء على لعنة منصات التتويج

رسميا، إقالة مدرب أمريكا من منصبه

تفوق الماتادور، تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل موقعة نهائي يورو 2024

مباراة الحلم، موعد نهائي يورو 2024 بين إنجلترا وإسبانيا

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

خبير اقتصادي يكشف حقيقة بيع عقارات رأس الحكمة لغير المصريين فقط

كامل الوزير: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل في قطاع الصناعة

إخماد حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ في جامعة طنطا

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

بث مباشر، قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

منوعات

المزيد

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 11- 7- 2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

شيخ الأزهر لنائب رئيس إندونيسيا: عالمنا الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود والخروج بصوت موحد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية