محافظ البحيرة تستقبل قائد المنطقة الشمالية

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بمكتبها صباح اليوم،اللواء هشام حسني حسن - قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قيادات القوات المسلحة وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ على ثقة القيادة السياسية وتوليها منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق.

الدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة من خلال دعم المشروعات القومية

ورحبت محافظ البحيرة بقائد المنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدة على الدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة من خلال دعم المشروعات القومية والخدمية والعمل العام، بالإضافة إلى جهودها الكبيرة في الإشراف على كافة المشروعات الجارية بمبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير الريف المصري، لتنفيذ أسرع المعدلات واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية تبادلا الدروع

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية فى عدة موضوعات، كما قاما محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية بتبادل الدروع.