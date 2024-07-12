خبير يكشف سر لجوء الشركات إلى الشطب الاختياري من البورصة

قال حسام عيد خبير أسواق المال، أن الشطب الاختياري من البورصة عادة تلجأ إليه بعض الشركات التي لا تريد التوسع في أنشطتها سواء من خلال التمويل اللازم أو من خلال دخول مستثمرين جدد في هيكل الملكية.



وأشار إلى أن ذلك يأتي خاصة إذا كانت البورصة المصرية كانت هي الوسيلة والاداة الوحيدة لاستقبال عرض الاستحواذ وتقييمه وتنفيذه فلا يمكن لإدارة الشركة عن أهم الأدوات الاستثمارية وهي البورصة المصرية.

الشطب الاختياري من البورصة

الشطب الاختيارى من البورصة، أصبح نوعًا من أنواع عروض الشراء العدائية على صغار المساهمين، وبخاصة أنه يهدد بتحويل ملكيتهم من ملكية قابلة للتداول إلى ملكية مقيدة وغير قابلة للتداول.

ومن أهم ملامح الشطب الاختياري الآتي:

1- يدفع المساهم رغم حالة عدم رضاه عن سعر السهم فى عملية الشطب إلى البيع الإجباري، لتخوفه من عدم قدرته على تسييل أمواله في أي وقت، حتى وإن كانت القيمة غير مناسبة له، وسيصبح سعر الشطب هو السعر الحاكم وعليه القبول به.

2- حق التصويت على قرار شطب الشركة من البورصة بيد الأقلية من المساهمين، ويجعل من سعر الشطب أمرًا رئيسيًا بالنسبة لقبول أو الاعتراض على قرار الخروج من البورصة، وبالتالى لن يستطيع المساهم الرئيسي، والذى يكون فى الغالب هو صاحب المصلحة الأكبر، أن يتحكم فى السعر الذى سيشترى به أسهم المعترضين على السهم، ويدفعه لوضع قيمة مناسبة، إذا ما أراد تنفيذ رغبته فى الشطب من البورصة.

3- قرار الشطب الاختيارى يقطع الطريق على الشركات التى يمكن أن تتلاعب بالشطب الاختيارى كأداة للاستحواذ على الشركات، مشيرًا إلى أن منع المساهم الرئيسى من التصويت، لا يعنى الإضرار به، وإرسال رسالة سلبية للراغبين فى الطرح فى البورصة، لا سيما أن البورصة تتيح عملية البيع فى أى وقت للخروج من السوق، وليس التخارج من الاستثمارات، والقرار يمنع الاحتيال على صغار المساهمين، وبالتالى الشركات التى ترغب فى الاستثمار، دون الإضرار بالمساهمين الأقلية التى ستقبل على الطرح

تداولات نهاية الأسبوع

هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.910 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 34696 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12223 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 9095 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% عند مستوى 2733 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في ختام تعاملات، أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 34980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 12301 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة،

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2756 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% عند مستوى 28411 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%عند مستوى 34802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% عند مستوى 12276 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 6279 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 9127 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 2752 نقطة.

تداولات جلسة بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة الصعود بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.923 تريليون جنيه، لتربح نحو 15 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 28602 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%عند مستوى 35330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% عند مستوى 12359 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 6269 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة. 91% عند مستوى 9140 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2770 نقطة.

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