الخميس 11 يوليو 2024
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سياسة

وزير قطاع الأعمال العام: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال أثناء مناقشة برنامج الحكومة

أعلن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العمل على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

 

مناقشة برنامج الحكومة الجديدة في مجلس النواب 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لليوم الثاني على التوالي. 

 

تعزيز شراكة الأعمال العام مع القطاع الخاص 

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال، لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة "أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها"، مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات.

 

أهمية التدريب التحويلي في قطاع الأعمال العام 

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.

وكشف الوزير، أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، الاتجاه لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.

وتستكمل اليوم اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس للاستماع إلى وزراء الصناعة، وقطاع الأعمال العام، والانتاج الحربي.

 

لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تستمع إلى الوزراء اليوم

كما تستمع لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، في اجتماعها الثاني إلى وزراء النقل، الطيران المدني، والسياحة والآثار، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

لجنة دراسة برنامج الحكومة في انعقاد دائم 

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها.

 

اجتماعات لجنة برنامج الحكومة لوضع حلول لمشكلات المواطنين 

وأوضح أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل، والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعين أمس الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى.

وحضر الاجتماع الأول، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما حضر الاجتماع الثاني، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة.

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