محمد هنيدي ضيف ثالث حلقات "بيت السعد"

يستضيف الفنانين أحمد وعمرو سعد في ثالث حلقات برنامجهم التلفيزيوني "بيت السعد" الكوميديان محمد هنيدي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ 11 قبل منتصف الليل على شاشة MBC1.

وطرحت قناة MBC1 على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” فيديو البرومو الخاص بالحلقة الثالثة من برنامج “بيت السعد” حيث يظهر الفنان محمد هنيدي وهو يغني مع أحمد وعمرو سعد أغنية “شوكولاتة” من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

محمد هنيدي

ويستعد النجم محمد هنيدي للعودة إلى الجمهور خلال الفترة المقبلة، حيث يجهز لعرض جديد لمسرحية ميوزيكال سكول، بالإضافة إلى تحضيره فيلم الإسترليني.

ويقدم محمد هنيدي خلال المسرحية شخصية رمضان مبروك أبو العلمين الشهيرة التي قدمها في فيلم يحمل نفس الاسم عام 2008.

قصة المسرحية

تدور قصة المسرحية حول رمضان مبروك أبو العلمين الذي يقوم بإدارة مدرسة بعدما طلب مالكها منه مساعدته في إداراتها، ولكنه يواجه مجموعة من المواقف التي تعيقه عن إحلال النظام في المدرسة فيحاول التغلب عليها في إطار كوميدي ساخر.

أبطال المسرحية

ويشارك مع محمد هنيدي في بطولة المسرحية عدد الفنانين، حيث تلعب دور البطولة النسائية أمامه الفنانة نيرمين الفقي، بالإضافة إلى نجوم الكوميديا محمود حافظ، محمد ثروت، نانسي صلاح، وأحمد سلطان.