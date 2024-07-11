ضبط شخص وسيدة بتهمة الاستيلاء على 4.6 مليون جنيه من المواطنين
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على شخص وسيدة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 4.6 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية فى المنوفية والبحر الأحمر.
تلقى قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا من 3 مواطنين، بتضررهم من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (2,600 مليون جنيهًا) بزعم توظيفها لهم فـى مجال تصنيع الملابس نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنها لم تفِ بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
الاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها لهم.
وفى سياق آخر، تلقى مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بلاغا من شخصين - مقيمين بدائرة المركز بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان) لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت (2,050 مليون جنيهًا) بزعم توظيفها لهما بشركة للدعاية نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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