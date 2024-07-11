أول تعليق من كونميبول بعد أحداث موقعة أوروجواي وكولومبيا

أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) بيانا رسميا، عقب الاشتباكات بين لاعبي أوروجواي وكولومبيا والجماهير، فجر اليوم الخميس، عقب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا.

وبمجرد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء حدث شجار بين لاعبي المنتخبين عند دائرة منتصف الملعب وانتقل ذلك الشجار سريعا إلى المدرجات بين جماهير المنتخبين.

وتلقى نونيز لكمة في وجهه من قبل أحد مشجعي المنتخب الكولومبي، واستمر هذا الشجار لبضع دقائق وسط المحاولات غير المجدية لقوات الشرطة لفض وفصل المتورطين في هذا الأمر.

بيان اتحاد أمريكا الجنوبية

وقال الاتحاد في بيانه الرسمي عقب المباراة: "لا مكان للتعصب والعنف داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "يدين كونميبول بشدة أي عمل عنيف يؤثر على كرة القدم".

وتابع: "ندعو الجميع في الأيام المتبقية إلى صب كل شغفهم على تشجيع منتخباتهم والاستمتاع بحدث لا ينسى".

وانتهى اللقاء بفوز كولومبيا بهدف دون رد لتواجه بذلك منتخب الأرجنتين في نهائي البطولة فجر الإثنين المقبل بحثا عن ثاني ألقابها.