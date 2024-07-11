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خبير اقتصادي يكشف حقيقة بيع عقارات رأس الحكمة لغير المصريين فقط

بيع العقارات لغير
بيع العقارات لغير المصريين في رأس الحكمة، فيتو

رأس الحكمة، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن حقيقة بيع الوحدات العقارية في رأس الحكمة لغير المصريين، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لأحد الشباب يزعم فيه أن الشركة المستثمرة ترفض بيع رأس الحكمة للمصريين.

حقيقة بيع عقارات رأس الحكمة للأجانب فقط

وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مقطع الفيديو المنتشر عن بيع الوحدات العقارية في رأس الحكمة لغير المصريين، ليس صحيحًا، وأن منع المصريين من الشراء في رأس الحكمة مجرد شائعات، أطلقها من وصفهم بـ"أصحاب النفوس المريضة".

تخطيط مدينة رأس الحكمة، فيتو

وكشف هاني توفيق حقيقة بيع الوحدات برأس الحكمة لغير المصريين فقال: "يوجد ڤيديو متداول عن قصر البيع فى رأس الحكمة لغير المصريين. هذه اكذوبة". 

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق محذرًا المصريين: "وارجو عدم الالتفات لشائعات المغرضين، وأصحاب النفوس المريضة الذين ينتهزون الفرصة لنشر مثل هذه الأخبار الاستفزازية."

 

انتشار مقطع لبيع العقارات برأس الحكمة لغير المصريين

جدير بالذكر أنه انتشر، مؤخرًا، مقطع فيديو لشاب مصري يتعجب من رد شركة عقارية، تبيع وحدات في رأس الحكمة مشترطة أن يكون المالك غير مصري "أجنبي" أو مصري مزدوج الجنسية، حيث زعم الشاب أنه لا يستطيع التملك في منطقة رأس الحكمة المصرية بدون حصوله على جنسية دولة أخرى، وذلك تنفيذا لقواعد المستثمرين في رأس الحكمة. 

مشرو ع رأس الحكمة، فيتو


وظهر الشاب في مقطع الفيديو وهو يتساءل "مليون دولار يجيبوا أيه في رأس الحكمة؟"، ورد الشاب قائلًا: "تحدثت مع الوكيل العقاري للمشروع، فوجد أن مليون دولار يمكن أن تجعلني أتملك استديو صغير في رأس الحكمة"
لكن الشاب في مقطع الفيديو زعم أن الوكيل العقاري قال له "ما ينفعش تبقى مصري وتشتري في رأس الحكمة"، وذكر أن الشرط "إما أن تكون أجنبي أو لديك جنسية مزدوجة"، مدعيًا أن هذه هي القوانين التي وضعتها الشركة المستثمرة في رأس الحكمة.

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