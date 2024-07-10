الأربعاء 10 يوليو 2024
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بسبب تخفيف الأحمال، خبير اقتصادي يطالب الحكومة باقتراض 3 مليارات دولار من البنك المركزي

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

اقتراض الحكومة، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن أهمية اقتراض الحكومة الآن من البنك المركزي، مؤكدًا أنه لا يوجد وقت أكثر إلحاحًا من الآن، حتى تقترض الحكومة 3 مليارات دولار من البنك المركزي.

مطالبة الحكومة بالاقتراض من احتياطي البنك المركزي


وأوضح هاني توفيق أن اقتراض الحكومة من 2 إلى 3 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي يجب أن يوجه لإعادة تدوير المصانع المغلقة، خاصة مصانع الأسمدة، وتشغيل العمالة وتخفيف الأحمال.

إنهاء تخفيف الأحمال، فيتو


وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن اقتراض الحكومة: "لا يوجد وقت أكثر إلحاحًا من الآن لكي تقوم الحكومة باقتراض ٢-٣ مليار دولار من احتياطي البنك المركزي "الأعلى تاريخًا". 

وعن السبب وراء مطالبة الحكومة بالاقتراض من احتياطي البنك المركزي، قال هاني توفيق: "وذلك لإعادة تدوير المصانع المغلقة، وتشغيل العمالة، وانهاء تخفيف الأحمال.هو اسمه احتياطى ليه غير علشان هذه الأوقات!"
وتابع هاني توفيق: "أتكلم عن المصانع التى أغلقت مؤخرًا. وبالتحديد مصانع الأسمدة لما لذلك من أثر على توفر وسعر الغذاء".

 

احتياطي البنك المركزي 46 مليار دولار


وعلق وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية عبد النبي عبد المطلب قائلًا: "قلت أمس كلامًا قريبا جدًا من ذلك. وقلت إن هذا الإنفاق لإعادة تشغيل المصانع وضمان استمرار الكهرباء سيولد أرباحا تزيد على أربعة أضعاف المبلغ الذى يمكن اقتراضه من الاحتياطى. أي أن الحلول العملية معروفة لكل المختصين. ومؤكد لدى الحكومة كفاءات ومستشارين مختصين....".

فتح مصانع الأسمدة المغلقة، فيتو


جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن، الأحد الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.383.9 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2024، وذلك بزيادة قدرها 258 مليون دولار عن شهر مايو الماضي، الذي سجل 46.126 مليار دولار.

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