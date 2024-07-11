مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

مؤشر الفضة ، ترصد “ فيتو ” حركة مؤشر الفضة لحظيا وعلى مدار الساعة حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، لتحتل مكانة على خريطة مدخراته.

جاء ذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة وخلال السطور التالية نرصد لكم أحدث الأسعار المحلية والعالمية بتداولات اليوم.

حركة مؤشر الفضة

اجتاح مؤشر الفضة قمما جديدة بحركة التداولات العالمية اليوم الخميس 11 يوليو 2024.

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التحليل الفنى لمؤشر الفضة - فيتو

أسعار الفضة (Silver) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات.

سعر أونصة الفضة 2024

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم نحو 30.93 دولار للأوقية.

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 47.91 جنيه.

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 45.90 جنيه.

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 44.32 جنيه.

سعر الفضة عيار 916

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 43.89 جنيه.

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 38.33 جنيه.

الفضة - فيتو

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل

يعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل:

العرض والطلب.

الأحداث الاقتصادية العالمية.

تقلبات سوق العملات.