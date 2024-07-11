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رياضة

اليوم، الأهلي يختتم تحضيراته لمباراة بيراميدز

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة حيث يدخل الأهلي معسكر مغلق اليوم استعدادا للمباراة. 

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غدا الجمعة  وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

 

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

 

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع  

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا. 

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كولر الأهلي بيراميدز

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