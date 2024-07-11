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بث مباشر، قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قرعة دوري أبطال إفريقيا
قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تقام اليوم الخميس، قرعة الدور التمهيدي لـ بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية 2024 - 2025، بمشاركة 4 أندية مصرية.

بث مباشر قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وينقل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البث المباشر لقرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

ويشارك 59 ناديًا من 47 دولة في دوري أبطال إفريقيا، بينما تشهد بطولة كأس الكونفدرالية مشاركة 52 ناديًا تمثل 41 دولة.

 

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

وتقام قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية 2024 - 2025، ليوم الخميس في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي، فيتو

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 

تذاع قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة كاف الرسمية على موقع "يوتيوب"، وقناة beIN Sports News.

جدير بالذكر أن الدور التمهيدي لدوري الأبطال يقام أحد أيام 16 و17 أغسطس المقبل، بمشاركة بيراميدز من مصر فيما تم إعفاء النادي الأهلي.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.

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