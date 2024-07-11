روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

أعلنت شركة "Android Technology" الروسية أنها تعمل على تطوير روبوت جديد يمكنه العمل في الفضاء المفتوح.

وقال المدير التنفيذي للشركة، يفغيني دودوروف: "تعمل شركتنا على مشروع تطوير روبوت جديد على هيئة إنسان يمكنه العمل في الفضاء المفتوح، ويتم التحكم به من المحطة الفضائية الدولية".

تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لروبوتات مشروع Teletroid

وأضاف: "الروبوت يتم تطويره في إطار مشروع Teletroid، القسم العلوي لهذا الروبوت سيحصل على رأس يشبه رأس الإنسان، وسيزود بأذرع، عملية التحكم بالروبوت ستتم من داخل المحطة الفضائية الدولية، لكنه سيعمل في الفضاء المفتوح، لذا يتم تطويره ليكون قادرا على العمل في ظروف الفضاء الخارجي، ولتتحمل معداته التفاوتات في الضغط والحرارة وتكون مقاومة للإشعاعات الفضائية".

وكان دودوروف قد أشار في وقت سابق أيضا إلى أن الشركة تعمل على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لروبوتات مشروع Teletroid، كما تطور تقنيات لهذه الروبوتات قادرة على العمل في الظروف الفضائية القاسية.

ولـ"Android Technology” خبرة كبيرة في مجال تطوير الروبوتات الفضائية، وكانت شريكا أساسيا في تطوير الروبوت الروسي الفضائي "فيودور" الذي أرسل في رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية في أغسطس 2019، ونجح في أداء عدة مهام على المحطة ليعود إلى الأرض في سبتمبر من العام نفسه.