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رياضة

رسميا، إقالة مدرب أمريكا من منصبه

أمريكا
أمريكا

 قرر اتحاد أمريكا لكرة القدم إقالة جريج بيرهالتر من تدريب منتخب الولايات المتحدة، بعد خروج الفريق المبكر من مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليا على الملاعب الأمريكية.

 

إقالة مدرب أمريكا

وعاد بيرهالتر لتولي مسؤولية منتخب الولايات المتحدة عام 2023 في ولاية ثانية له، بعد أن قاد الفريق لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم الماضية في قطر عام 2022، لكن الخسارة أمام منتخبي بنما وأوروجواي ساهمت في إنهاء مسيرته مع الفريق.

وقالت سيندي بارلو كون، رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "أريد أن أشكر جريج على عمله الجاد وتفانيه من أجل كرة القدم الأمريكية ومنتخبنا الوطني".

وأضافت بارلو كون في تصريحاتها التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "نركز الآن على العمل مع مديرنا الرياضي مات كروكر والاستفادة من خبرته على أعلى المستويات الرياضية لضمان العثور على الشخص المناسب لقيادة منتخب الولايات المتحدة لعصر جديد من النجاح على أرض الملعب".

ويستعد منتخب الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، التي يستضيفها على ملاعبه بالمشاركة مع كل من كندا والمكسيك.

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الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الولايات المتحدة كأس أمريكا الجنوبية قطر كرة

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