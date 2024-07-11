"الأهلي ضد بيراميدز" صراع مشتعل في قمة الدوري المصري.. تفوق أحمر قبل صدام الجمعة.. وماييلي الخطر الأكبر

مواجهة مرتقبة تنتظر الأهلي وبيراميدز غدا الجمعة في مباراة قمة الدوري المصري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتعتبر مباريات الأهلي وبيراميدز بمثابة قمة من قمم الكرة المصرية بسبب التنافس القوي بين الفريقين على لقب الدوري في الموسم الحالي.

وقبل لقاء الجمعة يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة ويأتي الأهلي ثانيا برصيد 57 نقطة ولكن بعدد مباريات أقل.

تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي في جميع المسابقات

وتواجه الفريقان في 14 لقاءً سابقا، حيث نجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 7 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.

عودة ثنائي الأهلي

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة كلا من بيرسي تاو بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في الخلفية،فضلا عن محمود كهربا، إلى قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز الجمعة المقبل.

من هو خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

يدير الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس مواجهة الأهلي وبيراميدز، يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.

بدأ التحكيم في الدوري الإسباني عام 2017، ولكن لديه تجربة عربية وحيدة ترجع إلى كأس السوبر بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في يناير الماضي في السعودية.

وكانت المباراة قد أقيمت على ملعب "الأول بارك" في جامعة الملك فهد في العاصمة السعودية "الرياض" يوم 10 يناير الماضي.

ويعد روخاس متخصص ديربي بجانب المباراة المذكورة كان قد أدار مباراة نفس الفريقين في شهر سبتمبر 2023 ببطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3-1 وبالتالي، سيكون روخاس حكما مناسبًا لأهمية مباراة الأهلي وبيراميدز لأن الفريقين يتنافسان على لقب الدوري في الوقت الحالي.

الخطر الأكبر على الأهلي

ويعد فيستون مايلي لاعب بيراميدز الخطر الأكبر في المباراة خاصة أنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفا.

ويعول الجهاز الفني لنادي بيراميدز على المهاجم الكونغولي ومعه كل من مصطفى فتحي ووليد الكرتي من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للابتعاد أكثر بصدارة الترتيب والاقتراب من تحقيق أول لقب في تاريخ النادي,

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا.

أرقام بيراميدز في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد بيراميدز في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، حيث خاض 27 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 35 وخسر في مباراة وحيدة.

ثاني أقوى خط هجوم والثاني دفاعيا

ويعد لاعبو النادي بيراميدز ثاني أكثر فريق تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 49 هدفا.

أما على مستوى الدفاع فيأتي بيراميدز أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 17 هدفا.