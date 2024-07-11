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أخبار مصر

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مرسى مطروح - القاهرة

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير القطار رقم 775 مكيف بخط "مرسى مطروح / القاهرة " بين محطتي "العلمين والعميد " خط القبارى / مرسى مطروح، قام قائد سيارة نقل تحمل لوحة رقم (6284 م هـ د) بالعبور من مكان غير شرعي وغير معد للعبور مما أدى إلى اصطدامه بالقطار ونتج عن ذلك جبر ماسورة الهواء الخاصة بالجرار والدليل الزجاجى الأمامي لكابينة السائق، وعلى الفور قامت الفرق المختصة برفع الحادث والاستعداد بالسكه لاستمرار مسير حركه القطارات. 

 

حادث قطار 

 وأهابت الهيئة بالجمهور وسائقي السيارات بعدم العبور نهائيًا من أى معابر غير شرعية والعبور فقط من المزلقانات الرسمية والأماكن المعدة للعبور حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير حركة القطارات. 

واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب عن تأخير القطارات نظرًا لظروف الحادث والخارجة عن إرادة الهيئة. 

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