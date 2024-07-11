إحباط تهريب 1000 سبيكة فضة بحوزة راكب بمطار القاهرة

أحبط مسئولو الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى محاولة راكب أجنبي تهريب سبائك من معدن الفضة في مطار القاهرة أولا ثم في مطار سفنكس.

إحباط تهريب 1000 سبيكة بحوزة راكب في مطار القاهرة

وأفاد مصدر جمركي إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران شركة العربية القادمة من الشارقة استوقف مجدي عزت أنور مأمور الجمرك المعين علة لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أجنبي الجنسية وبمناظرة جواز سفره تبين أنه سافر من مصر قبلها بيوم واحد، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو بحوزته ما يجب الإفصاح فأجاب بالنفي، وبعرض الأمر على نورا السيد عبد الحميد رئيس القسم المشرف على العمل بصالة الوصول بمطار سفنكس الدولي طلبت من الراكب تفتيش حقائبه بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من السيد فرج عبد المقصود مأمور الجمرك تحت إشراف محمود جابر محمد مدير إدارة الفحص، واللذان أفادا بوجود كثافات معدنية متماثلة داخل الحقيبة الكبيرة بحوزة الراكب.

محاولة تهريب السبائك في مطار القاهرة

قامت رئيسة القسم بتكليف سلامة مهدي مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية كبيرة من السبائك من معدن الفضة، وبعرض الأمر على حسام الدين أبو الفضل القائم بأعمال مدير ادارة الجمرك، فقام بالعرض على الدكتور ماجد موسى والذي أمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب حيث سبق له القيام بمحاولتي تهريب نفس نوع المضبوطات في مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة إحداهما تم تحرير محضر ضبط جمركي له رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٤ في ٢٥ أبريل الماضي بمعرفة الإدارة الرابعة بقيادة أحمد فؤاد مدير الإدارة بالإنابة، حيث بلغت كمية المضبوطات ١٠٠٠ سبيكة من الفضة ومازالت إجراءات المحضر قيد الاستكمال.

محاولة قديمة لتهريب السبائك

وقال المصدر إن الراكب قد حاول قبلها وتحديدا في ٦ مارس الماضي تهريب كمية أخرى بلغ عددها ١٢١٠ سبائك بوزن ٣٨ ونصف كيلو جرام، ونظرا لتخلف حقيبة الراكب انذاك وإتمام الإجراء الجمركي في الخط الأحمر تم حجز المضبوطات كوديعة لحين السفر، وهذه الكمية والوديعة ما قام الراكب باستلامها يوم ٥ يوليو الجاري لإعادة التصدير وسافر بها من مطار القاهرة إلى الشارقة.

وعاد اليوم التالي - ٦ يوليو - علي مطار سفنكس ظنا منه أنه بعيد عن أعين وكفاءة رجال الجمارك بمطار القاهرة وعلمهم بمحاولاته ولكنه لم يعلم أن العاملين في مطار سفنكس هم ضمن منظومة الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، وأن الدكتور رئيس الإدارة المركزية متتبع محاولاته، خاصة وأن أحد المصريين الذي كان يعمل بجهة مهمة بالمعاش يساعد الراكب علي ما يقوم به ومعه توكيل منه ويحاول التدخل ومضايقة رجال الجمارك بشكاوي كيدية وكان رئيس الإدارة المركزية قد حذره من ذلك، ونصحه بالخضوع للإجراءات السليمة بالشحن علي قرية البضائع واتباع ما يلزم من جهات العرض، ولكنه لم يلتزم وحاول مضايقة العاملين بجمارك مطار سفنكس أيضا أثناء تحرير محضر الضبط للراكب الأجنبي، والذي حمل رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ في ٦ يوليو.

وبلغت المضبوطات نفس الكمية التي سافر بها من مطار القاهرة تماما حيث بلغ عددها ١٢١٠ سبائك من معدن الفضة بوزن ٣٨ ونصف كيلو جرام، شارك في الضبط كل من هشام جمال ونهي مصطفى مأمورا الجمرك ومن إدارة الأمن الجمركي هيام منصور مأمور الجمرك.



تأتي هذه الضبطيات في ظل تعاون وتنسيق مستمر بين الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، والإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام برئاسة الدكتور سعد سالم، ومتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة الدكتور احمد كجوك وزير المالية.