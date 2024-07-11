ندوة لمناقشة منظومة الفاتورة الإلكترونية باتحاد الناشرين
نظم اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، ولجنة التطوير المهني برئاسة نيفين التهامي مساء أمس بمقر الاتحاد بالدقي أولى ندوات الملف الضريبي بالتعاون مع الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية، بعنوان “منظومة الفاتورة الإلكترونية".
وحضر ندوة "منظومة الفاتورة الإلكترونية" الدكتور محسن الجيار مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وأدار الندوة محمد عبد المنعم الأمين العام لاتحاد الناشرين المصريين.
وأكد الاتحاد الناشرين المصريين عن الإعلان عن ندوات جديدة قريبًا، وذلك فيما يخص الملف الضريبي من الإيصال الضريبي، والإقرار الضريبي، وتحديث البيانات للتسجيل علي المنظومة الجديدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.