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ثقافة وفنون

ندوة لمناقشة منظومة الفاتورة الإلكترونية باتحاد الناشرين

ندوة منظومة الفاتورة
ندوة منظومة الفاتورة الإلكترونية، فيتو

نظم اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، ولجنة التطوير المهني برئاسة نيفين التهامي مساء أمس بمقر الاتحاد بالدقي أولى ندوات الملف الضريبي بالتعاون مع الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية، بعنوان “منظومة الفاتورة الإلكترونية".

 وحضر ندوة "منظومة الفاتورة الإلكترونية" الدكتور محسن الجيار مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وأدار الندوة محمد عبد المنعم الأمين العام لاتحاد الناشرين المصريين.

وأكد الاتحاد الناشرين المصريين عن الإعلان عن ندوات جديدة قريبًا، وذلك فيما يخص الملف الضريبي من الإيصال الضريبي، والإقرار الضريبي، وتحديث البيانات للتسجيل علي المنظومة الجديدة.

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اتحاد الناشرين المصريين منظومة الفاتورة الإلأكترونية الملف الضريبي فريد زهران لجنة التطوير المهني نيفين التهامي مصلحة الضرائب المصرية

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