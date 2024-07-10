"الناشرين" يعلن عن مسابقة لتصميم هوية بصرية جديدة للاتحاد، اعرف الشروط

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، عن إطلاق مسابقة لتصميم هوية بصرية جديدة، وذلك لتُعبر عن رؤية الاتحاد ورسالتة الثقافية وعن هدفه للنهوض بمهنة النشر وصناعة الكتاب، حيث دعي الاتحاد المبدعين من الفنانين ومصممي الجرافكس للمشاركة في هذه المسابقة.

مواصفات الهوية البصرية المطلوبة

وحدد اتحاد الناشرين المصريين المواصفات المطلوبة في الهوية البصرية محل المسابقة، لتكون كالآتي:

- شعار يعكس اسم الاتحاد ورسالته وهويته

- أسلوب تطبيق الشعار والهوية البصرية على المنشورات المختلفة؛ مطبوعة أو رقمية، شاملة، على سبيل المثال: البيانات الاعلامية الصادرة عن الاتحاد، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أجنحة الاتحاد في المعارض، البانرات بمختلف أنواعها وأشكالها

- لوحة الألوان الأساسية Color Palette وطريقة استخدام كل لون

- مجموعة الخطوط typography وطريقة استخدام كل منها

- اي عناصر بصرية أخرى تتعلق بالهوية البصرية المقترحة

شروط التقديم لمسابقة الهوية البصرية

- أن يكون التصميم عصري وبسيط يلائم كل الاستخدامات

- أن يكون المتقدم هو صاحب كل حقوق الملكية الفكرية للتصميم، وأن يتعهد بالتنازل إلى الاتحاد عن كل حقوق استغلال الهوية البصرية عند وقوع الاختيار على التصميم

كيف تقدم لمسابقة الهوية البصرية؟

ترسل التصميمات المقترحة في موعد أقصاه ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تكون شاملة كل المكونات المذكورة، والسيرة الذاتية لصاحب التصميم إلى البريد الإلكتروني ( admin@egyptianpublishers.org )

جوائز مسابقة الهوية البصرية

ويحصل الفائز في مسابقة الهوية البصرية على مكافأة مالية قدرها خمس وعشرون ألف جنيهًا