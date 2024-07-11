3 مهاجمين على طاولة الأهلي في ميركاتو الصيف

يواصل النادي الأهلي بحثه عن التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

3 مهاجمين على رادار الأهلي

ويتواجد على طاولة لجنة التخطيط في النادي العديد من الأسماء المرشحة للانضمام للفريق، ويأتي أبرزهم كودجو لابا مهاجم العين الإماراتي وجاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي بالإضافة إلى جوندر قادس مهاجم فنزويلا.

ويبقى المقابل المادي والتفاوض مع أندية اللاعبين الثلاثة الأزمة الأكبر التي تواجه الأهلي لحسم صفقة المهاجم الأجنبي في الصيف الحالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.