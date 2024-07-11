حكاية حارس مدرسة هتك عرض 4 طالبات، وقرار جديد للنيابة

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في حادث اتهام حارس مدرسة في بولاق الدكرور بهتك عرض 4 طالبات.

وأفادت التحقيقات أن المتهم استدرج الطالبات، واستغل حداثة أعمارهن، وعدم بلوغهن سن الـ 18 عامًا، ولمس أجزاء من أجسادهن وملامسة أماكن العفة لديهن رغمًا عنهن، وقام بهتك عرضهن، ورأى فى حداثة سنهن فرصة لإشباع رغباته.

وخلال التحقيقات، شهد مجري التحريات أن هناك دلالة على صحة الواقعة من قيام المتهم بهتك عرض المجني عليهن، ولمس أجزاء من أجسادهن وملامسة أماكن العفة لديهن رغمًا عنهن، مستغلا حداثة سنهن.

وأضاف أن المتهم استدرجهن بالتحايل عليهن أثناء تواجدهن بفناء المدرسة المشرف على حراستها، وكان قصده من ارتكاب الواقعة هتك عرضهن وخطفهن بالتحايل.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حارس مدرسة بمنطقة بولاق الدكرور إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بـ هتـ.ك عرض 4 طالبات.

تضمن أمر الإحالة، أن المتهم استدرج الطالبات، واستغل حداثة سنهن، وعدم بلوغهن سن الـ 18 عامًا، وقام بهتك عرضهن، ورأى فى حداثة سنهن فرصة لإشباع رغباته.