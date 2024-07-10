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حوادث

حبس المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن شقيق المتوفى حدثت بينه وبين "عبد الرحمن.أ" (20 عامًا)، مشاجرة وتعدى الثاني على الأول بالضرب.

وفي أثناء قيام الطالب الذي توفي لاحقًا بمعاتبة الثاني لتعديه على شقيقة، حدثت مشادة كلامية بينهما تطوّرت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج سلاح أبيض (مطواة) من طيات ملابسه، وطعن بها الأول طعنة نافذة بالصدر.

 

مقتل شاب خلال مشاجرة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن المتهم عامل، اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات، مما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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الجيزة نيابة جنوب الجيزة بولاق الدكرور

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