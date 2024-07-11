الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

سعر الارز
سعر الارز

 يعتبر  الأرز أحد أهم السلع الغذائية الأساسية  على مائدة المصريين، والتي تشهد معدلات استخدام عالية لدى أي بيت مصري، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعارها بشكل يومي.

 

سعر الأرز اليوم الخميس  

 

وسجل سعر الأرز السائب  قيمة تتراوح من 30 إلى 33 جنيهًا للكيلو حسب جودة الأرز، ويتراوح سعر الأرز المعبأ بين 35 و41 جنيها حسب الشركة المنتجة. 

سعر الأرز اليوم، فيتو 

محافظ بني سويف إزالة زراعات الأرز المخالفة وتوقيع غرامات على المزارعين لتبديد المياه

 

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قيام بعض المزارعين بزراعة الأرز بالمخالفة يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة مشيرا إلى أن كل مزارع مخالف يُوقع عليه الغرامة المنصوص عليها بقانون الموارد المائية والرى وتحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة.

 

 

وأكد أن المحافظة ملتزمة بتوفير المياه لجميع المحاصيل المحدد زراعتها في بنى سويف وانه وجه وكيلا الزراعة والرى ببنى سويف بإزالة جميع زراعات الارز في بنى سويف لمخالفة بعض المزارعين وقيامهم بالزراعة مما يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر الأرز اليوم سعر الأرز اليوم الخميس الأرز

مواد متعلقة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاربعاء 10- 07- 2024

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حلفاء بايدن يكتبون نهايته، قفزة في أسعار الذهب، درجات حرارة غير طبيعية تضرب مصر، قمة الناتو تمهد لحرب عالمية

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

الدوري المصري، موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار العدس اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

زي النهاردة، الإنجليز يقصفون الإسكندرية وبدء أولى خطوات احتلال مصر

بدون أدوية، دراسة تكشف حلا يقضي على الدوخة عند الوقوف

القاهرة 42، درجات الحرارة اليوم الخميس 11-7 - 2024 فى مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 11- 7- 2024 بالأسواق

منوعات

المزيد

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

حرب النجوم، مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية

شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك تطور شريحة دماغية جديدة

رئيس وزراء بريطانيا يترك اجتماع الناتو لمشاهدة مباراة إنجلتر أمام هولندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلى

ارتفاع أسعار العدس اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 11- 7- 2024 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية