الخميس 11 يوليو 2024
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اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-7-2024 في مصر

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم، فيتو

سعر الريال السعودي، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي والبنوك المصرية،  بمناسبة رأس السنة الهجرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم

وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.80 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 12.81 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.85 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الخميس

وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس 11 يوليو 2024، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.02 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.95 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني ي البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في النك المركزي المصري نحو 61.52 جنيه للشراء، و61.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.46 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.80 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.92 جنيه للشراء، و157.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.07 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع. 

 سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.81 جنيه للشراء، و29.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 32.35 جنيه للشراء، و32.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم، فيتو 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 127.37 جنيه للشراء، و127.76 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.72 جنيه للشراء، و125.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.75 جنيه للشراء، و68.00 جنيه  للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

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