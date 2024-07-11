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الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم والغد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة طقس اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث تصل الموجة شديدة الحرارة إلى ذروتها اليوم وغدا. 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

حالة الطقس غدا الخميس 11- 07- 2024 في محافظة الفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء.


حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة:43

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 26

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

درجة الحرارة الصغرى:29

 

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