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القاهرة 42، درجات الحرارة اليوم الخميس 11-7 - 2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
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أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

حالة الطقس غدا الخميس 11- 07- 2024 في محافظة الفيوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدلا رطب على السواحل الشمالية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 29 والعظمى 40

القاهرة: المحسوسة: 42

العاصمة الإدارية: الصغرى 28 والعظمى 40

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 42

6 أكتوبر: الصغرى 28 والعظمى 40

6 أكتوبر المحسوسة:  42

بنها: الصغرى 26 والعظمى  39

بنها المحسوسة: 41

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 33

الاسكندرية: المحسوسة: 36

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 33

العلمين الجديدة: المحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 25 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 25   والعظمى 41

سيوة: المحسوسة: 43

كاترين الصغرى 19 والعظمى 34

كاترين: المحسوسة: 36

بورسعيد الصغرى 27 العظمى 34

بورسعيد: المحسوسة: 37

الزقازيق: الصغرى 28 والعظمى 39

الزقازيق: المحسوسة: 41

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى  41

الاسماعيلية: المحسوسة:  43

السويس: الصغرى 26 والعظمى 40

السويس: المحسوسة: 42

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 26 والعظمى 40

الفيوم: المحسوسة: 42

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 41

بنى سويف: المحسوسة: 43

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 42

المنيا: المحسوسة: 44

أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41

اسيوط: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى  27 والعظمى 43

سوهاج: المحسوسة: 44

الأقصر الصغرى 29  والعظمى 44

الاقصر: المحسوسة: 45

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 45

أسوان: المحسوسة: 46

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