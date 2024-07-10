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شراقي: زلزال قوي يضرب دولة إفريقية وتسونامي يؤثر على الملاحة برأس الرجاء الصالح

زلزال قوي يضرب دولة
زلزال قوي يضرب دولة إفريقية، فيتو

زلزال قوي، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن الزلزال القوي الذي ضرب سواحل جنوب إفريقيا، مؤكدًا أنه لأول مرة يضرب زلزال قوي جنوب إفريقيا.

زلزال قوي يضرب دولة إفريقية لأول مرة


وأكد الدكتور عباس شراقي أن الزلزال القوي الذي ضرب جنوب إفريقيا يمكن أن ينشئ تسونامى، يوثر على سواحل جنوب أفريقيا والملاحة فى طريق رأس الرجاء الصالح.  

زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب سواحل جنوب إفريقيا، فيتو


وقال الدكتور عباس شراقي عن الزلزال القوي الذي ضرب جنوب إفريقيا: "زلزال قوى بدرجة 6.7 ريختر لأول مرة جنوب القارة الأفريقية: وقع زلزال قوى صباح اليوم 10 يوليو 2024 الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كم جنوب القارة الأفريقية بحوالى 2000 كم عند حافة التقاء الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأسترالية".

تسونامي يؤثر على الملاحة بطريق رأس الرجاء الصالح


وأكد الدكتور عباس شراقي أن حافة التقاء الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأسترالية "هى منطقة زلازل ولكن أقل من 6 درجات فى التسجيلات التاريخية، آخرها بقوة 5.2 على عمق 10 كم فى 17 سبتمبر 2022."


وأوضح عباس شراقي أن "الزلزال يبعد عن دولة جنوب أفريقيا بحوالى 2000 كم، وبالتالى يضعف تأثيره عليها وباقى دول جنوب القارة، ولكن هذه القوة 6.7 درجة يمكن أن تنشئ تسونامى يوثر على سواحل جنوب أفريقيا والملاحة فى طريق رأس الرجاء الصالح"

 


وقال الدكتور عباس شراقي "وآخر تسونامى فى المنطقة كان عقب نشاط بركانى فى 2008 ارتفعت فيه الأمواج إلى 2.5 م، ومن قبله تسونامى عقب زلزال سومطرة العظيم 2004 بقوة 9.1 درجة على بعد حوالى 7500 كم، وارتفعت الأمواج حوالى 1.5 م."

زلزال قوي يضرب جنوب إفريقيا


الجدير بالذكر أن زلزال قوي بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب  سواحل جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء.
وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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